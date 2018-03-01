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Пловчиха Ефимова прокомментировала публикации о ее задержании в США
1.3.2018 22:23
Фото: rambler.ru
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова отреагировала на публикации о ее задержании в Соединенных Штатах, передает телевизионный канал RT.
По словам титулованной спортсменки, не стоит поддаваться на провокации.
Прокомментировав информацию, распространившуюся в СМИ, Юлия Ефимова обратилась к любителям спорта с призывом не обращать внимания на такого рода сведения. Не подтверждая и не опровергая публикации о ее задержании, пловчиха заявила, что активно продолжает тренировки, готовясь в четверг начать выступления на соревнованиях.
Напомним, ранее в американской прессе появились сообщения о том, что россиянка, в последнее время живущая в Калифорнии, в конце прошлого года якобы была задержана полицией. По данным ряда источников, Юлия Ефимова могла стать участницей дорожной аварий.
Позже сведения о задержании спортсменки опровергли ее представители, отметив, что Ефимова находится на сборах. Вместе с тем, сведения об инциденте имеются в картотеке департамента шерифа Лос-Анджелеса, заявили в местных правоохранительных структурах.
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