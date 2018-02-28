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СМИ: в Лос-Анджелесе задержали российскую пловчиху Юлию Ефимову
28.2.2018 23:50
Фото: rostov.ru
В Лос-Анджелесе была задержана пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, передает "Спорт-Экспресс".
Информацию об инциденте подтвердили официальные представители полиции города.
Как стало известно, женщину по имени Юлия Ефимова задержали 30 декабря 2017 года. Со ссылкой на источники в полицейском департаменте Редондо-Бич (штат Калифорния) отмечается, что позже ее отпустили под залог в размере пяти тысяч долларов.
Информации о каких-либо других обстоятельствах инцидента пока не поступало.
Напомним, ранее председатель Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировал причины, по которым дисквалифицированную на полтора года за использование допинга россиянку допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Как заявил Мэттью Риб, спортсменка, уже отбывшая дисквалификацию за допинг, не может быть наказана повторно. В результате с нее было снято отстранение. Кроме Ефимовой, это коснулось и нескольких других россиян.
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