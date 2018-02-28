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На Бали погибла 22-летняя туристка из Петербурга
13:17
Фото: kievsmi.net
На Бали трагически погибла россиянка, передает РИА Новости.
22-летняя девушка, отдыхавшая с подругой, разбилась, сорвавшись со скалы и упав в воду.
Со ссылкой на рассказа знакомой погибшей девушки, ЧП случилось еще 22 февраля. Однако лишь сейчас стали известны обстоятельства трагического инцидента - петербурженка получила смертельные травмы, упав в воду со скалы.
Знакомая россиянки отметила, что еще не видела официальное заключение, где эксперты должны были указать причину смерти. По ее словам, погибшая девушка была "наидобрейшим человеком". Деньги, необходимые для доставки тела на родину, к настоящему времени собраны. Скоро останки россиянки транспортируют в Петербург, где проживала девушка.
Ранее российские дипломаты подтвердили информацию о гибели ребенка из России при сходе лавины в Киргизии.
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