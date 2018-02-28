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Дипломаты подтвердили гибель в Киргизии ребенка из РФ
28.2.2018 18:18
Фото: mchs.gov.ru
В Киргизии трагически погибла девочка из России, передают СМИ.
Информацию о ЧП уже подтвердили в посольстве РФ. По словам дипломатов, ребенок скончался в результате схода лавины.
Как рассказала пресс-секретарь российской дипмиссии в Киргизии Дарья Пахомова, девочка 2009 года рождения, отдыхая с родителями на горнолыжной базе "Каприз", оказалась под снежной лавиной.
ЧП случилось не на самой базе, а в горах, где семья каталась на лыжах. Вероятно, спровоцировав сход снежной лавины, взрослые сумели вовремя отреагировать и успели увернуться. Однако ребенок, на которого сошла снежная масса, погиб.
Родителям погибшей девочки, которые сейчас занимаются оформлением бумаг в правоохранительных органах, дипломаты окажут необходимую помощь, включая вопросы, связанные с документами, заверила пресс-секретарь посольства.
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