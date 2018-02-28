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В Великобритании обнаружили неизвестную картину Модильяни
28.2.2018 23:43
Фото: artsfon.com
В лондонской галерее Tate найден женский портрет, созданный известным итальянским художником Амедео Модильяни, передает ТАСС. По словам специалистов, произведение искусство в течение долгих лет "пряталось" под другой картиной художника - "Портретом девушки".
Сотрудники музея отыскали работу художника с помощью рентгеновского исследования. Изучив картину, созданную в 1917 году и считающуюся одним из главных шедевров этой галереи, эксперты смогли обнаружить еще один портрет того же мастера, пишет The Guardian.
Как полагают специалисты, Модильяни первоначально рисовал британскую писательницу, поэтессу и журналистку Беатрис Гастингс. Когда ее роман с художником, продолжавшийся около двух лет, остался в прошлом, Модильяни поверх изображения бывшей подруги создал портрет другой женщины. Об этих догадках рассказала корреспондентам газеты куратор коллекции международного искусства Нэнси Айрисон.
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