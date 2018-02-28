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Арестованные в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли просят убежище в США
28.2.2018 22:56
Фото: ytimg.com
Ответчики по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные соответственно как Настя Рыбка и Алекс Лесли, обратились к руководству Соединенных Штатов с просьбой о предоставлении им политического убежища.
Как передает РБК со ссылкой на представителя Вашукевич, некого американского гражданина Пола, послание задержанных в Таиланде россиян уже передано в посольство Соединенных Штатов.
Вашукевич и Кириллов, находящиеся в настоящее время в тюрьме, ранее были задержаны по подозрению в нарушениях миграционных законов. Кроме того, власти Таиланда подозревают, что молодые россияне могли незаконно работать на территории королевства.
Ранее Вашукевич уже публиковала на своей странице в соцсети обращения к иностранной прессе. По словам девушки, она располагает очень ценной информацией и готова предоставить ее в случае вызволения из тайской тюрьмы. Вашукевич также отмечала, что ей и другим задержанным может грозить высылка в РФ.
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