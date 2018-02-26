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Опубликовано видео задержания российских секс-инструкторов в Таиланде
26.2.2018 12:44
Фото: ytimg.com
В Сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен процесс задержания секс-инструкторов из России в Таиланде , передают российские СМИ. По данным ряда источников, правоохранители доставили в тюрьму Настю Рыбку и ее приятеля и наставника Алекса Лесли.
В общей сложности в курортной зоне Таиланда Паттайе полиция задержала десять российских граждан. Всех их подозревают в нарушении правил въезда в страну. Помимо нелегального пребывания на территории королевства после окончания срока действия виз, россиян могут обвинить в работе без официального разрешения.
Как передает ТАСС, в числе задержанных оказались скандально известные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, ставшие популярными как Алекс Лесли и Настя Рыбка соответственно. Кроме того, среди подозреваемых есть гражданин Литвы. Отмечается, что силовая операция на острове Лан была осуществлена накануне, 25 февраля. В настоящее время все задержанные ожидают решения суда, находясь в следственном изоляторе.
Напомним, ранее с сайта оппозиционера Алексея Навального был удален материал, в котором фигурировало имя российского бизнесмена Олега Дерипаски. Очередное разоблачительное расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, настоящее имя которой - Анастасия Вашукевич, и сведений из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера".
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