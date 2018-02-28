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МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
28.2.2018 22:09
Фото: novosti-ukrainy.com
МОК принял решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России, передает агентство "Интерфакс".
Как заявил глава этой организации, все остальные допинг-пробы наших спортсменов, которые они сдавали на Олимпийских играх, оказались отрицательными.
По словам президента ОКР Александра Жукова, организация в полном объеме восстановлена в своих правах МОК уже направил российской стороне соответствующее официальное послание.
В тексте указывается, что все остальные результаты допинг-проб членов российской спортивной делегации в Пхенчхане были отрицательными. В результате было принято решение о том, что ОКР вновь может пользоваться всеми правами, выполняя все обязанности.
Напомним, в начале февраля в МОК сделали заявление о том, что ОКР могут полностью или частично восстановить в правах еще до завершения Игр в Пхенчане. Об этом сообщила глава комиссии МОК по вопросам допуска россиян к Олимпиаде-2018 Николь Хевертц.
В декабре прошлого года исполком МОК объявил, что в Пхенчха могут отправиться лишь "чистым" российские спортсмены, причем выступать, учитывая приостановление членства ОКР, им придется в Южной Корее под нейтральным флагом.
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