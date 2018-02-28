|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Милонов призывает Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение фильму Серебренникова о Цое
28.2.2018 21:59
Фото: livejournal.com
Милонов призвал не выдавать прокатное удостоверение фильму про Цоя, передают российские СМИ.
Соответствующее обращение направлено в адрес главы Микультуры РФ.
По данным RT, сегодня, 28 февраля, российскому министру культуры Владимиру Мединскому направят обращение, в котором содержится просьба запретить прокат нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Как убежден автор послания, депутат Виталий Милонов, фильм, посвященный лидеру рок-группы "Кино" Виктору Цою, не имеет ничего общего ни с людьми, ставшими прототипами героев картины, ни с реальными событиями.
По словам депутата, лента нуждается в переработке. Картину следует практически переснять, приняв во внимание рекомендации резидентов Ленинградского рок-клуба.
Милонов также отметил, что с момента событий, описываемых в сценарии, прошло лишь тридцать лет. Поэтому любые попытки экранизации должны подразумевать совершенно особый, деликатный и очень внимательный подход.
Напомним, не так давно с крайне резкой критикой этого фильма выступил Борис Гребенщиков. По словам культового музыканта, сценарий картины - "ложь от начала до конца". Лидер группы "Аквариум" подчеркнул, что в те времена он и его коллеги "жили по-другому". Однако создатели фильма решили показать неких "московских хипстеров", который могут только "[совокупляться] за чужой счет", - сказал Гребенщиков, не удержавшийся от нецензурной лексики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|