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Опубликована неизвестная песня Эми Уайнхаус, записанная в 2001 году
28.2.2018 18:38
Фото: vk.me
Опубликована неизданная песня Эми Уайнхаус My Own Way, записанная певицей в 2001 году. Исполнительнице тогда было лишь семнадцать лет. Уникальную запись обнаружил и разместил в Сети лондонский композитор Гил Кэнг.
По словам Кэнга, найденный им трек записывался на прослушивании, которое было организовано для руководства лейбла Island Records. Контракт с ним Эми Уайнхаус смогла заключить лишь около двух лет спустя - в 2003 году.
Опубликованная Гилом Кэнгом демо-версия может дать представление о том, каким был ранний стиль исполнительницы. Композитор отметил, что Уайнхаус тогда произвела ошеломляющее впечатление, поразив всех своим талантом. Продюсер отыскал трек несколько дней назад и практически сразу опубликовал. По мнению Кэнга, песня певицы должна быть услышана людьми.
27-летняя Эми Уайнхаус скончалась в 2011 году. Оставшиеся демо-записи, над которыми артистка работала в последнее время, уничтожил глава Universal Music UK Дэвид Джозеф. Он был настроен категорически против того, чтобы незаконченные композиции певицы могли увидеть свет.
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