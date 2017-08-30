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В Китае столкнулись автобус и грузовик: погибли 6 человек, более 20 пострадали
12:36
Фото: vladtime.ru
На севере Китая произошло крупное ДТП. Жертвами катастрфы, согласно уточненным данным, стали шесть человек, передает РИА Новости.
Ранения получили более двадцати человек, сообщается со ссылкой на местных правоохранителей.
Смертельная дорожная авария случилась на территории китайской провинции Хэбэй, которая расположена в северной части страны. В опубликованном сегодня сообщении дорожной полиции городского округа Синтай указано, что ДТП зафиксировано вечером минувшего вторника, 27 февраля.
На одной из автотрасс провинциального значения столкнулись многотонный грузовик и пассажирский автобус. В числе жертв аварии - водитель грузовика, который скончался на месте от полученных ранений, как и два пассажира. Четверо пострадавших скончались вскоре после того, как их доставили в больницу.
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