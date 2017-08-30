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В Буэнос-Айресе задержан россиянин, пытавшийся вывезти из страны 4 кг кокаина
09:56
Фото: arstechnica.net
В аэропорту аргентинской столицы задержали российского гражданина, который пытался вывезти из страны четыре килограмма кокаина, передает ТАСС. Как отметила министр безопасности страны Патрисия Буллрич, прокомментировав инцидент, после ЧП в школе при посольстве РФ, на территории республики был существенно усилен контроль.
Глава министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала о случившемся в аэропорту Эсейса. По ее словам, россиянин сдавал свой багаж, после чего сотрудники воздушной гавани проводили тщательный контроль. В результате в чемодане было найдено двойное дно, под которым находилось 4 кг кокаина.
По данным газеты Clarin, россиянин намеревался из аргентинской столицы вылететь в ФРГ.
Как подчеркнула Буллрич, после обнаружения 389 кг в школе при дипмиссии РФ в столице Аргентины руководство страны приняло решение существенно усилить контроль во всей республике.
Сведения о личности задержанного мужчины пока не уточняются. Представители российского посольства в Буэнос-Айресе отметили, что пока не располагают какой-либо достоверной информацией о случившемся.
Напомним, накануне в управлении делами президента РФ опровергли информацию о причастности летного отряда "Россия" к так называемому "кокаиновому делу". Сведения такого рода ранее широко распространились в прессе. В качестве подтверждения этих данных прилагались фотоматериалы из уголовного дела, где был запечатлен лайнер, в который в тот момент загружали чемоданы.
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