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Видео: Индийского фермера растерзал агрессивный слон


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Видео: Индийского фермера растерзал агрессивный слонФото: кадр видео с youtube.com

В Сети размещен видеоролик, на котором запечатлен трагический инцидент, случившийся в Индии в минувшие выходные.

В результате нападения слона скончался 56-летний житель штата Андхра-Прадеш.

На опубликованных кадрах можно увидеть как слон начинает преследовать жертву. Догнав, животное растаптывает фермера, несмотря на окружающих, которые пытались отогнать слона.

Семье фермера, которого похоронили в минувшее воскресенье, 25 февраля, департамент лесного хозяйства штата выплатит компенсацию в размере более 7,5 тысячи долларов, отмечает Daily Mail.

По данным индийских СМИ, жители города Бангарапет, в окрестностях которого было снято это видео, уже не раз обращались к местным властям с просьбой изгнать диких животных. Однако никаких мер принято не было - люди продолжают страдать от нашествий.

Напомним, в мае прошлого года на западе Зимбабве погиб известный в Южной Африке охотник Теунис Бота. Он получил смертельные травмы после того, как на него упал слон.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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