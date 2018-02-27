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В Башкирии число погибших при столкновении фуры и микроавтобуса увеличилось до 9
00:16
Фото: sobitie.com.ua
До девяти человек возросло количество погибших в дорожной аварии, которая произошла в Иглинском районе Башкирии.
Напомним, на трассе столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", в пресс-службе республиканской ГИБДД заявили о том, что подтверждены сведения о девяти погибших. На месте смертельной аварии сейчас продолжают работать сотрудники экстренных служб. Автоинспекторы приступили к выяснению всех обстоятельств трагического инцидента.
По данным региональных СМИ со ссылкой на источники в Минздраве Башкирии, в больницы после ДТП были экстренно доставлены трое пострадавших. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Авария случилась примерно в 15:30 по московскому времени на 1546 километре федеральной трассы М5. В микроавтобусе Mercedes Sprinter, который столкнулся с грузовиком "МАН", ехали двенадцать человек.
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