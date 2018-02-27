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В Башкирии 7 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса
27.2.2018 17:40
Фото: vk.me
В Башкирии до семи человек возросло количество жертв ДТП в Иглинском районе, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.
Обстоятельства смертельной аварии выясняются.
Согласно официальным данным регионального УГИБДД, в результате ДТП с участием микроавтобуса и большегруза погибли три человека, еще несколько пострадали. На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники экстренных служб. В ведомстве отметили, что после аварии автобус был сильно деформирован. Чтобы извлечь из него тела погибших, потребовалась специальная техника. Несколько человек остаются внутри транспорта.
Вместе с тем, по данным ряда СМИ, в аварии, случившейся неподалеку от поселка Улу-Теляк, могли погибнуть шесть или семь человек. Всего же в микроавтобусе Mercedes Sprinter, который столкнулся с грузовиком "МАН", ехали двенадцать человек.
Сведений о вероятных причинах ЧП пока не поступало.
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