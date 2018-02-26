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Под Красноярском трехлетний ребенок погиб, замерзнув ночью на улице


13:19
Под Красноярском трехлетний ребенок погиб, замерзнув ночью на улицеФото: vk.me

В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту гибели трехлетнего ребенка.

Согласно предварительно полученным сведениям, ребенок мог скончаться в результате переохлаждения, оказавшись на улице без одежды и обуви.

Трагедия случилась в минувший понедельник, 26 февраля, в населенном пункте Яга, который находится на территории Ужурского района. Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в краевом СУ СКР, температура воздуха в ту ночь составляла около минус 30 градусов.

Тело сына было найдено его матери, которая обнаружила, что малыша нет дома. Вместе с сожителем и соседом она отыскала мальчика на веранде соседнего дома. Ребенок к тому времени уже не подавал признаков жизни.

По версии следствия, проснувшийся ночью ребенок смог выйти на улицу и ходил там без одежды и обуви в течение некоторого времени. Затем мальчик зашел в ограду с открытой калиткой, где скончался от переохлаждения.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

Автор: Злата Богатова

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