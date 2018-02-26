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МВД: По «кокаиновому делу» могут быть новые задержания
26.2.2018 17:36
Фото: m24.ru
В рамках уголовного дела о попытке контрабандного перевоза около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию вполне могут быть новые задержания, передают СМИ со ссылкой на опубликованное сегодня постановление суда.
В решении об избрании меры пресечения в отношении Иштимира Худжамова отмечается, что правоохранительные органы к настоящему времени установили еще не всех соучастников данного преступления, поэтому число фигурантов уголовного дела может возрасти.
По данным ТАСС, ряд фигурантов был задержан еще в середине декабря прошлого года. Спустя сутки дела столичный Тверской суд отправил Абянова, Калмыкова и Худжамова под арест. В первых числах февраля срок содержания под стражей был продлен до 13 апреля.
Отмечается, что уголовное дело возбуждалось в минувшем ноябре в отношении неустановленных лиц.
Напомним, ранее в Совбезе опровергли информацию о том, что в операции по перехвату 400-килограммовой партии кокаина якобы мог быть задействован самолет Патрушева. Такого рода сведения несколько дней назад начали распространять зарубежные СМИ.
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