Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя» сыграют Бутусов и Гаркуша

11:05

Фото: versii.com



В продолжении картины "Место встречи изменить нельзя" будут сниматься Бутусов и Гаркуша, передает ТАСС.



Как стало известно, съемки планируется проводить в Петербурге и окрестностях Северной столицы.



В игровой ленте по книге Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия" снимутся известный отечественный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и один из участников альтернативного коллектива "Аукцыон" Олег Гаркуша. В качестве режиссера выступит художник Дмитрий Шагин, входящий в творческое объединение "Митьки" и являющийся автором кинопроекта "Митьковская встреча эры милосердия".



Новый фильм сможет объединить персонажи романа и реальные исторические факты. Предполагается, что съемочный процесс начнется совсем скоро. Завершить работу над лентой Шагин собирается к концу этого года. Известно, что картина будет черно-белой. Продолжительность каждого эпизода будет составлять от сорока минут до одного часа.



Среди артистов, задействованных в создании картины, Игорь Сладкевич и Наталья Фиссон из петербургского театра "Комик-Трест" и Александр Баширов. Владимира Шарапова в продолжении фильма Станислава Говорухина предстоит сыграть художнику Александру Ильющенко.



Действия будут разворачиваться в послевоенном Ленинграде. В Северную столицу с семьей приедет сотрудник угрозыска Владимир Шарапов, поссорившийся с Глебом Жегловым. Когда он появится в Ленинграде, выяснится, что в городе начинала орудовать банда "Черная кошка".



Автор: Злата Богатова

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