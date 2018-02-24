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В продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя» сыграют Бутусов и Гаркуша
11:05
Фото: versii.com
В продолжении картины "Место встречи изменить нельзя" будут сниматься Бутусов и Гаркуша, передает ТАСС.
Как стало известно, съемки планируется проводить в Петербурге и окрестностях Северной столицы.
В игровой ленте по книге Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия" снимутся известный отечественный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и один из участников альтернативного коллектива "Аукцыон" Олег Гаркуша. В качестве режиссера выступит художник Дмитрий Шагин, входящий в творческое объединение "Митьки" и являющийся автором кинопроекта "Митьковская встреча эры милосердия".
Новый фильм сможет объединить персонажи романа и реальные исторические факты. Предполагается, что съемочный процесс начнется совсем скоро. Завершить работу над лентой Шагин собирается к концу этого года. Известно, что картина будет черно-белой. Продолжительность каждого эпизода будет составлять от сорока минут до одного часа.
Среди артистов, задействованных в создании картины, Игорь Сладкевич и Наталья Фиссон из петербургского театра "Комик-Трест" и Александр Баширов. Владимира Шарапова в продолжении фильма Станислава Говорухина предстоит сыграть художнику Александру Ильющенко.
Действия будут разворачиваться в послевоенном Ленинграде. В Северную столицу с семьей приедет сотрудник угрозыска Владимир Шарапов, поссорившийся с Глебом Жегловым. Когда он появится в Ленинграде, выяснится, что в городе начинала орудовать банда "Черная кошка".
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