Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Словакии застрелен журналист, опубликовавший материал о коррупции

09:00

Фото: odnako.su



В Словакии найден убитым 27-летний журналист Ян Кучак, передает газета Pravda. Покушение было совершено, когда молодой человек находился в компании своей приятельницы Мартины Кушнировой. Убийцы не пощадили и подругу журналиста.



Тела Кучака и его знакомой были найдены в доме, где проживала пара - в городе Велка-Мака, который находится на расстоянии около 65 км от Братиславы, сообщает портал Aktuality.sk, на котором в последнее время трудился журналист.



По словам главы полиции страны Тибора Гаспара, "с большой долей вероятности" покушение на Яна Кучака связано с его профессией. Руководитель правоохранительных органов заверил, что для раскрытия этого резонансного преступления будет сделано все возможное.



Ранее Кучак опубликовал очередное расследование, посвященное налоговому мошенничеству, которое могло быть связано с одним из элитных жилых комплексов в Братиславе.



В прошлом году по Словакии прошла волна многолюдных акций протеста, участники которых требовали отставки главы МВД Роберта Калиняка. По мнению общественности, у министра имелись деловые связи с застройщиком данного объекта. Глава ведомства все обвинения в свой адрес решительно отвергал.



Автор: Злата Богатова

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