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В Москве один из руководителей ВШЭ найден мертвым в собственном кабинете
07:55
Фото: vk.me
Столичные следственные органы приступили к проверке по факту обнаружения тела Сергея Калашникова, передает ТАСС.
Одного из руководителей Высшей школы экономики нашли мертвым в его кабинете накануне, 26 февраля.
По словам старшего помощника главы регионального ГСУ СКР Юлии Ивановой, ЧП случилось в высшем учебном учреждении, которое расположено на Мясницкой улице. По факту обнаружения тела сотрудника 1966 года рождения начала доследственная проверка.
Согласно предварительным данным, тело Калашникова обнаружили коллеги. Прибывшие к месту ЧП полицейские не выявили каких-либо явных признаков смерти насильственного характера, отметила Иванова.
В ряде МИТ появились сообщения о том, что Калашников, найденный мертвым в шкафу собственного кабинета, мог совершить суицид. Со ссылкой на источники в столичных экстренных службах отмечается, что предсмертного послания около тела обнаружено не было.
Сергей Калашников в последнее время руководил дирекцией общего образования ВШЭ.
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