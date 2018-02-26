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В Иерусалиме в знак протеста закрыли для паломников храм Гроба Господня
26.2.2018 14:03
Фото: upc.lviv.ua
В Иерусалиме закрыт Храм гроба Господня, передает РИА Новости. Это произошло в знак протеста против введения муниципального налога властями города.
Впервые паломники, приехавшие в Израиль, не могут посетить Голгофу, где был казнен Иисус, и увидеть пещеру, в которой он был похоронен, а потом воскрес.
По словам секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона, такого еще не случалось никогда в прошлом, несмотря на "определенные прецеденты", когда иерусалимская патриархия угрожала закрыть гроб Господень. Однако теперь дело уже приобрело "крайний оборот" - двери храма заперты для многочисленных посетителей.
Ранее стало известно о намерении иерусалимской администрации взыскать с церквей свыше 180 миллионов долларов в качестве неустойки за прошлые годы. Христианские конфессии на требование мэрии платить налог со всей недвижимости отреагировали, решившись на беспрецедентные, как они сами подчеркивают, меры.
После того, как власти города начали арестовывать банковские счета, выставив запредельную неустойку, церкви трактовали такую деятельность как покушение на их исторические права и привилегии.
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