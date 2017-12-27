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В Кабуле жертвами теракта стали 13 человек
11:36
Фото: podrobnosti.ua
В столице Афганистана до тринадцати человек возросло число жертв взрыва, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональные СМИ.
Ранения в результате инцидента получили свыше пятидесяти человек. Сведений о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Ранее представители министерства здравоохранения страны подтвердили сведения о том, что жертвами очередного инцидента стали четыре человека, еще восемнадцать пострадали.
Кабульские правоохранители приступили к расследованию случившегося. Взрыв уже квалифицирован как террористическая атака.
К настоящему времени установлено, что взрывное устройство привел в действие смертник. ЧП случилось около здания, где располагается офис одного из местных информационных агентств, пишут афганские СМИ.
На данный момент ни одна из экстремистских группировок, проявляющих активность на территории столичного региона, не сообщила о своей причастности к теракту.
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