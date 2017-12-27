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В Москве пойман устроивший стрельбу экс-владелец фабрики «Меньшевик»
09:28
Фото: vk.me
Сотрудниками столичной полиции задержан экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, передает агентство "Интерфакс".
Напомним, накануне, 27 декабря, он застрелил человека в ходе конфликта на территории предприятия.
Со ссылкой на представителей регионального главка МАД сообщается, что правоохранители смогли задержать Аверьянова на улице Правды.
Ранее в ряде изданий появились публикации о том, что злоумышленнику удалось покинуть фабрику после того, как он расстрелял нескольких людей. Сразу после этого столичная полиция объявила о введение в действие плана "Сирена".
Как уже сообщалось ранее, Аверьянов, в прошлом являвшийся совладельцем предприятия, конфликтовал с новым руководством. В ходе перепалки он открыл по оппонентам стрельбу из ружья, в результате чего погиб охранник. Затем мужчина забаррикадировался, оказывая активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
По данным СМИ, ранее бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик"не раз обращался в полицию с заявлениями о рейдерском захвате. Предприятие, уточняется, при этом оставалось статусе хронического должника.
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