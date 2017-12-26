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В Москве полицейские блокировали здание фабрики «Меньшевик»
11:06
Фото: livejournal.com
Столичная полиция блокировала здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где открыл стрельбу бывший директор предприятия.
Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным агентства "Интерфакс", полицейские блокировали здание фабрики "Меньшевик", расположенное на юго-востоке российской столицы. Правоохранители сейчас пытаются вести переговоры с экс-главой предприятия Ильей Аверьяновым.
Ранее на территорию предприятия прибыли судебные приставы. С ними находились представители взыскателя, намереваясь осуществить опись имущества и другие исполнительные действия. По данным СМИ, экс-директор "Меньшевика" внезапно начал стрелять по ним из ружья "Сайга".
В результате инцидента, согласно предварительной информации, были ранены три человека, один из них погиб.
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