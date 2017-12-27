Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге при взрыве в магазине пострадали 9 человек

27.12.2017 22:01

Фото: sobitie.com.ua



В Петербурге десять человек пострадали в результате взрыва в супермаркете, передают российские СМИ.



Как отметили в комитете по здравоохранению Северной столицы, несовершеннолетних среди раненых нет.



Девяти пострадавшим понадобилась госпитализация. Как передает РИА Новости со ссылкой на аппарат петербургского вице-губернатора Анны Митяниной, раненых сейчас размещают в Александровской, Елизаветинской и Мариинской больницах.



В следственных органах отметили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое.



ЧП случилось в магазине "Перекресток", который расположен на площади Калинина. Согласно имеющимся на этот час сведениям, сработало взрывное устройство, оставленное в одной из камер хранения. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство людей, которое было совершено общеопасным способом.



Установлено, что мощность СВУ составляла порядка двухсот грамм в тротиловом эквиваленте. Кустарно изготовленная бомба была начинена поражающими элементами, отметили в следственном ведомстве.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

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