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В Петербурге при взрыве в магазине пострадали 9 человек
27.12.2017 22:01
Фото: sobitie.com.ua
В Петербурге десять человек пострадали в результате взрыва в супермаркете, передают российские СМИ.
Как отметили в комитете по здравоохранению Северной столицы, несовершеннолетних среди раненых нет.
Девяти пострадавшим понадобилась госпитализация. Как передает РИА Новости со ссылкой на аппарат петербургского вице-губернатора Анны Митяниной, раненых сейчас размещают в Александровской, Елизаветинской и Мариинской больницах.
В следственных органах отметили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое.
ЧП случилось в магазине "Перекресток", который расположен на площади Калинина. Согласно имеющимся на этот час сведениям, сработало взрывное устройство, оставленное в одной из камер хранения. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство людей, которое было совершено общеопасным способом.
Установлено, что мощность СВУ составляла порядка двухсот грамм в тротиловом эквиваленте. Кустарно изготовленная бомба была начинена поражающими элементами, отметили в следственном ведомстве.
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