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Нью-йоркский отель Plaza предлагает прожить день как герой фильма «Один дома 2»
27.12.2017 21:32
Фото: kerekuo.ru
Администрация нью-йоркского отеля Plaza, где разворачивались действия созданного в 1992 году кинофильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", предложила необычную услугу, передает ТАСС.
Заплатив около девятисот долларов, гости смогут прожить день, ощутив себя главным героем ленты.
Как стало известно, стоимость услуги составляет 895 долларов. За эту сумму постояльцы не только получат номер, где когда-то останавливался Кевин Маккалистер, но и смогут совершить экскурсию по городу, а также съесть десерт, которым угощали мальчика в фильме. Услуга называется "Живи как Кевин".
По сюжету картины, девятилетний Кевин, роль которого сыграл Маколей Калкин, теряется в чикагском Чикаго. Вместо того, чтобы отправиться с родителями во Флориду, ребенок в одиночестве улетает в Нью-Йорк, где заселяется в один из старейших и самых знаментых отелей города - пятизвездочный Plaza.
Проявив смекалку и воспользовавшись отцовской кредиткой, Кевину оказывается в превосходном номере, поедая сладости и другие вредные лакомства и просматривая фильмы ужасов. Кроме того, мальчик умудряется взять в аренду лимузин, на котором совершает обзорную экскурсию по Нью-Йорку.
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