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В США многодетную семью в полном составе заморозят в жидком азоте
27.12.2017 19:00
Фото: fishki.net
Многодетную семью из американского штата Висконсин в полном составе заморозят в жидком азоте, передают зарубежные СМИ.
По словам главы семейства Денниса Ковальски, он хотел бы дать себе и своим близким "второй шанс на жизнь".
По данным Daily Mail, Ковальски занимает пост президента Института крионики, с которым и был заключил контракт по заморозке тел. Сумма сделки в совокупности составила около 140 тысяч долларов. За эти деньги мужчину, его супругу Марию и трех их сыновей в будущем заморозят в криогенной камере.
Предполагается, что "шанс на обновленную жизнь" семейство Ковальски получит в главном отделении Института крионики, который находится на территории штата Мичиган. Тела членов семьи сразу кончины доставят туда в охлажденном виде. Затем специалисты заменят кровь в их организмах на антифриз, после чего тела будут помещены в камеры с жидким азотом. Стоимость такого рода процедуры на данный момент составляет порядка 28 тысяч долларов за человека.
По словам Ковальски договор на криогенную заморозку собственного тела он заключил еще около двадцати лет назад. Теперь же он принял решение, касающееся его близких - жены и сыновей. Пока его дети молоды, и не слишком много размышляют об этом, отметил отец.
Ковальски также сообщил, что на текущий момент контракты на заморозку подписали уже около двух тысяч человек. В криогенные камеры помещены порядка полутора сотен останков, сказал он.
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