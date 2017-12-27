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В новую редакцию Красной книги РФ не вошли около 10 видов животных
27.12.2017 18:21
Фото: lenta.kharkiv.ua
Двенадцать видов животных не вошли в новую редакцию Красной книги РФ, передает ТАСС.
Как рассказали представители Минприроды, специалистам пока не удалось выработать по ним единое мнение.
В обновленный список редких видов Красной книги, который был утвержден главой ведомства Сергеем Донским, включены виды (подвиды, популяции) животного мира, уже получившие "практически единогласную оценку" по результатам экспертного обсуждения в соответствующей комиссии.
Однако двенадцать видов на сегодняшний день пока сохраняют статус "спорных" - для их описания у специалистов на данный момент не имеется достаточного объема обоснованных сведений, включая информацию о численности, состоянии популяций и ареале обитания их представителей.
В число таких "спорных" животных попали, в частности, гималайский медведь, северный и кавказский благородный олени, а также чирок-клоктун.
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