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В Японии создан гигантский робот-змея для отправки на АЭС «Фукусима»
10:58
Фото: newspepper.su
В Японии создан огромных размеров робот, предназначенный для исследования атомной электростанции "Фукусима - 2", которая пострадала в 2011 году из-за землетрясения и разрушительного цунами.
По данным СМИ, детище японских инженеров визуально напоминает змею.
Как стало известно, на одном конце уникального роботизированного зонда будет закреплена панорамная камера. С ее помощью ученые надеются установить степень повреждений на реакторах АЭС "Фукусима - 2".
Напомним, в минувшем октябре окружной суд Фукусимы вынес решение по делу об аварии на АЭС. Виновными, в соответствии с этим вердиктом, были признаны государство и крупнейшая в стране энергетическая компания Tokyo Electric Power (ТЭПКО). Суд удовлетворил иски, поданные ранее примерно 3,8 тысячами жителей территорий, которые пострадали от аварии.
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