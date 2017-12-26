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На Сахалине ураганным ветром пенсионерку сдуло с балкона четверого этажа
26.12.2017 22:27
Фото: donnews.ru
В Сахалинской области сильным порывом ветра сдуло с балкона четвертого этажа пенсионерку передают российские СМИ.
ЧП случилось в городе Шахтерске (Углегорский район), когда местная жительница решила выйти покурить.
Как сообщают региональные издания со ссылкой на очевидцев, 65-летней женщине удалось уцелеть благодаря тому, что она упала прямо в сугроб. Медикам, незамедлительно вызванным к месту происшествия, не удалось добраться до пострадавшей пенсионерки из-за сильнейшего снегопада.
В результате женщину доставили в больницу на ковше погрузчика. После оказания первой помощи пациентку было решено направить в ЦРБ Углегорска. Водитель скорой был вынужден при этом ехать с открытой передней дверью - в условиях метели видимость была нулевой.
С минувшего понедельника Сахалин остается во власти мощного циклона. Он принес в регион порывы ураганного ветра и сильные метели. Согласно данным метеорологов, на территории Углегорского района, где ветром сдуло с балкона старушку, скорость ветра в тот момент достигала уровня 42 метра в секунду.
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