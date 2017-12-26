Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине ураганным ветром пенсионерку сдуло с балкона четверого этажа

26.12.2017 22:27

Фото: donnews.ru



В Сахалинской области сильным порывом ветра сдуло с балкона четвертого этажа пенсионерку передают российские СМИ.



ЧП случилось в городе Шахтерске (Углегорский район), когда местная жительница решила выйти покурить.



Как сообщают региональные издания со ссылкой на очевидцев, 65-летней женщине удалось уцелеть благодаря тому, что она упала прямо в сугроб. Медикам, незамедлительно вызванным к месту происшествия, не удалось добраться до пострадавшей пенсионерки из-за сильнейшего снегопада.



В результате женщину доставили в больницу на ковше погрузчика. После оказания первой помощи пациентку было решено направить в ЦРБ Углегорска. Водитель скорой был вынужден при этом ехать с открытой передней дверью - в условиях метели видимость была нулевой.



С минувшего понедельника Сахалин остается во власти мощного циклона. Он принес в регион порывы ураганного ветра и сильные метели. Согласно данным метеорологов, на территории Углегорского района, где ветром сдуло с балкона старушку, скорость ветра в тот момент достигала уровня 42 метра в секунду.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.12.2017 22:01 В Петербурге при взрыве в магазине пострадали 9 человек

В Петербурге при взрыве в магазине пострадали 9 человек 27.12.2017 11:06 В Москве полицейские блокировали здание фабрики «Меньшевик»

В Москве полицейские блокировали здание фабрики «Меньшевик» 26.12.2017 21:36 В МЧС прокомментировали хлопок, услышанный жителями Симферополя

В МЧС прокомментировали хлопок, услышанный жителями Симферополя 26.12.2017 13:18 В Швейцарии три человека погибли при сходе лавин

В Швейцарии три человека погибли при сходе лавин 26.12.2017 11:04 ГАЗ: Водитель автобуса, въехавшего в переход, не пытался затормозить