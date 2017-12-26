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В МЧС прокомментировали хлопок, услышанный жителями Симферополя
26.12.2017 21:36
Фото: haber16.com
Причиной сильного хлопка, который услышали жители Симферополя, могло являться преодоление звукового барьера самолетом, передает ТАСС со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС. Отмечается, что сведений о каких-либо авариях, которые бы могли иметь отношение к случившемуся, на данный момент нет.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что в Симферополя и его пригороде был слышен сильный хлопок. После 16 часов по московскому времени пользователи соцсетей также начали публиковать фото, на которых можно было увидеть белую полосу в небе. Визуально она напоминала след от пролетевшего самолета.
По словам очевидцев, из-за хлопка вибрировали стекла в домах, а у машин срабытывала сигнализация.
Позже причины ЧП прокомментировал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов. По его словам, хлопок скорее всего являлся результатом того, как воздушное судно преодолело звуковой барьер, ведь при этом самолет "как бы пронизывает, прокалывает воздух", - отметил Иванов.
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