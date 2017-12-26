ИнтерНовости - новости в стране и мире
Захарова прокомментировала беседу постпреда США при ООН с пранкерами
Захарова прокомментировала беседу постпреда США при ООН с пранкерами
Под Брянском украинский солдат пришел на погранпост просить статус беженца
Под Брянском украинский солдат пришел на погранпост просить статус беженца
Бурятские медики обнаружили в желудке пациентки свыше 150 предметов из железа
Бурятские медики обнаружили в желудке пациентки свыше 150 предметов из железа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В сирийской провинции Хама террористы сбили военный самолетВ сирийской провинции Хама террористы сбили военный самолет
Скончался композитор Владимир ШаинскийСкончался композитор Владимир Шаинский
В Швейцарии три человека погибли при сходе лавинВ Швейцарии три человека погибли при сходе лавин
В МИД с разочарованием отреагировали на решение США об отправке на Украину снайперских винтовокВ МИД с разочарованием отреагировали на решение США об отправке на Украину снайперских винтовок
Навального не допустили к участию в выборах из-за судимости‍Навального не допустили к участию в выборах из-за судимости‍

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Новогодние чудесаНовогодние чудеса
Созвездие Большой МедведицыСозвездие Большой Медведицы
Новогодний СУПЕРмегаМАРАФОН на MyCharm.ru. Много призов! Приглашаем к участию!Новогодний СУПЕРмегаМАРАФОН на MyCharm.ru. Много призов! Приглашаем к участию!
Мой любимый Маленький человекМой любимый Маленький человек
Конкурс постов «Знакомьтесь, мой питомец»Конкурс постов «Знакомьтесь, мой питомец»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Швейцарии три человека погибли при сходе лавин


26.12.2017 13:18
В Швейцарии три человека погибли при сходе лавинФото: sputniknews.lt

За последние несколько дней в швейцарских Альпах три человека погибли в результате схода лавин, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ.

Смертельные случаи произошли в разных кантонах, отметили представители правоохранительных структур.

Накануне, 25 декабря, стало известно о гибели 39-летнего жителя кантона Вале, расположенного в южной части страны. Мужчину после схода снежной массы смогли найти его товарищи, однако к моменту прибытия спасателей пострадавший скончался.

Двумя днями ранее в том же кантоне погибла 29-летняя швейцарка, занимавшаяся альпинизмом.

Третий трагический инцидент произошел в восточной части Швейцарии, где лавина настигла 31-летнего французского альпиниста. Известно, что мужчина пытался в одиночку покорить вершину Глатванг, которая расположена на территории кантона Граубюнден (Гризон). Тело мужчины нашли под трехметровым слоем снега в ходе поисковой операции, которая продолжалась несколько часов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Полонскому отказано в регистрации на выборыПолонскому отказано в регистрации на выборы
При освобождении Мосула могли погибнуть около 11 тысяч человекПри освобождении Мосула могли погибнуть около 11 тысяч человек
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 15 кмНа Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 15 км
Более 60 журналистов погибло в 2017 годуБолее 60 журналистов погибло в 2017 году
Император Японии начинает передачу тронаИмператор Японии начинает передачу трона

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 158


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru