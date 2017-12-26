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В Швейцарии три человека погибли при сходе лавин
26.12.2017 13:18
Фото: sputniknews.lt
За последние несколько дней в швейцарских Альпах три человека погибли в результате схода лавин, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ.
Смертельные случаи произошли в разных кантонах, отметили представители правоохранительных структур.
Накануне, 25 декабря, стало известно о гибели 39-летнего жителя кантона Вале, расположенного в южной части страны. Мужчину после схода снежной массы смогли найти его товарищи, однако к моменту прибытия спасателей пострадавший скончался.
Двумя днями ранее в том же кантоне погибла 29-летняя швейцарка, занимавшаяся альпинизмом.
Третий трагический инцидент произошел в восточной части Швейцарии, где лавина настигла 31-летнего французского альпиниста. Известно, что мужчина пытался в одиночку покорить вершину Глатванг, которая расположена на территории кантона Граубюнден (Гризон). Тело мужчины нашли под трехметровым слоем снега в ходе поисковой операции, которая продолжалась несколько часов.
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