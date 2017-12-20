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СМИ: в КНДР создали новый спутник
11:12
Фото: uincar.ru
Южнокорейские СМИ сообщают о создании в КНДР нового спутника, передает РИА Новости. "Кванменсон-5" может представлять собой аппарат двойного назначения, предназначенный как для научных, так и разведывательных целей.
По словам академика Российской академии космонавтики им. Циолковского Александра Железнякова, созданный в Северной Корее "Кванменсон-5" может являться спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Предположительно, спутник предназначен для наблюдения за земной поверхностью. Как считает Железняков, аппарат может быть задействован не только в разведывательных целях, вполне вероятно, "Кванменсон-5" сможет выполнять и некие научные проекты.
Российский эксперт напомнил, что ранее в КНДР уже создавались спутники разного назначения, включая телекоммуникационные. Вместе с тем, страна пока не располагает ракетами, которые способны вывести эти устройства на орбиту.
Ранее южнокорейское издание "Чунан Ильбо", цитируя источники в разведке, рассказало о создании в КНДР нового спутника, который получил название "Кванменсон-5".
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