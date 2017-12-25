Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубе во время фестиваля взорвались мешки с пиротехникой: десятки пострадавших

10:31

Фото: livincool.com



На Кубе около сорока человек пострадали в результате ЧП на традиционном фестивале в городе Ремедиос, который находится в центре страны.



По данным властей провинции Вилья-Клара, после взрыва фейерверков медицинская помощь потребовалась по меньшей мере 39 людям.



Ранее кубинское телевидение рассказало о 22 раненых, которые были экстренно доставлены в больницы города Санта-Клара. Со ссылкой на медиков отмечается, что восемь пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди раненых - шесть детей и подростков возраста 11-15 лет.



ЧП случилось в ночь на понедельник, 25 декабря, на территории центрального парка Ремедиоса . По данным местной полиции, в результате случайного попадания искры загорелись мешки, в которых находились фейерверки. Пожар сопровождался многочисленными взрывами.



В МВД Кубы объявили о начале расследования по факту случившегося.



Проводимый ежегодно фестиваль в Ремедиос ( парранды ) входит в число старейших и наиболее масштабных праздников на Кубе, который собирает много тысяч гостей, съезжающихся из разных уголков острова. В 2013 году парранды провозгласили частью кубинского культурного достояния. По городским улицам проезжают ярко украшенные платформы - "карросы" с группами танцоров. Пиротехническое шоу должно было стать гвоздем программы.



Автор: Злата Богатова

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