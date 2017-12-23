Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая в Новосибирске 19-летняя студентка найдена убитой

10:39

Фото: vk.me



На окраине Новосибирска найдено тело 19-летней девушки, о пропаже которой несколько дней назад заявили в полицию родственники. Как передают российские СМИ, студентка была жестоко убита.



По подозрению в причастности к гибели студентки задержаны два человека.



Заявление о пропаже 19-летней Кристины П. родственники студентки подали еще в минувший четверг, 21 декабря. По словам близких, в тот день девушка поехала на занятия в Сибирский университет потребительской кооперациии (СибУПК), но так и не вернулась домой. Телефон студентки был недоступен.



Двумя днями позже были найдены останки девушки. Согласно предварительному заключению экспертов, студентка была изнасилована и задушена. От трупа убийцы избавились, спрятав его в хозяйственную сумку и бросив на обочине проезжей части около леса.



Родственникам девушка ранее сообщала, что ищет работу, в частности, гувернантки или домработницы. Однако оперативники, изучив ее переписку в соцсетях, заподозрили, что намерения Кристины П. могли быть иными. По данным региональных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка регистрировалась на сайтах, где ищут состоятельных покровителей. Незадолго до исчезновения и гибели студентка общалась в Сети с одним из потенциальных "работодателей", который задавал ей достаточно странные вопросы.



Полицейским к настоящему времени уже удалось личности двух подозреваемых, оба задержаны. Один из этих 28-летних мужчин в прошлом уже был фигурантом уголовного дела по статье об изнасиловании, но ему удалось избежать наказания с помощью дорогостоящих услуг известного в Сибири адвоката.



Автор: Злата Богатова

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