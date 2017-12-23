|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая в Новосибирске 19-летняя студентка найдена убитой
10:39
Фото: vk.me
На окраине Новосибирска найдено тело 19-летней девушки, о пропаже которой несколько дней назад заявили в полицию родственники. Как передают российские СМИ, студентка была жестоко убита.
По подозрению в причастности к гибели студентки задержаны два человека.
Заявление о пропаже 19-летней Кристины П. родственники студентки подали еще в минувший четверг, 21 декабря. По словам близких, в тот день девушка поехала на занятия в Сибирский университет потребительской кооперациии (СибУПК), но так и не вернулась домой. Телефон студентки был недоступен.
Двумя днями позже были найдены останки девушки. Согласно предварительному заключению экспертов, студентка была изнасилована и задушена. От трупа убийцы избавились, спрятав его в хозяйственную сумку и бросив на обочине проезжей части около леса.
Родственникам девушка ранее сообщала, что ищет работу, в частности, гувернантки или домработницы. Однако оперативники, изучив ее переписку в соцсетях, заподозрили, что намерения Кристины П. могли быть иными. По данным региональных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девушка регистрировалась на сайтах, где ищут состоятельных покровителей. Незадолго до исчезновения и гибели студентка общалась в Сети с одним из потенциальных "работодателей", который задавал ей достаточно странные вопросы.
Полицейским к настоящему времени уже удалось личности двух подозреваемых, оба задержаны. Один из этих 28-летних мужчин в прошлом уже был фигурантом уголовного дела по статье об изнасиловании, но ему удалось избежать наказания с помощью дорогостоящих услуг известного в Сибири адвоката.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|