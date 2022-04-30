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СМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованы


30.4.2022 20:03
СМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованыФото: inforeactor.ru

Многие жители Франции, ранее решившие помочь украинским беженцам, все чаще признаются в разочаровании и даже изнурении.

Рассказы тех, кто приютил у себя вынужденных мигрантов, приводит газета Le Figaro.

Около двух месяцев назад, когда российские власти начали масштабную спецоперацию по денацификации Украины, в Европу устремилось множество жителей этой страны. Многие украинские граждане в результате оказались во Франции, и местное население выразило готовность оказать переселенцам помощь и поддержку.

По последним официальным данным, которые приводит Управление по иммиграции и интеграции Франции, ежемесячное пособие в размере €426 сейчас выплачивается примерно 70 тыс. украинских беженцев. Многим не хватает этих средств, чтобы полностью обеспечивать свои потребности. Отмечается, что выплата оформляется через несколько недель после прибытия в страну. И жители Франции, которые предоставили переселенцам кров, делают это безвозмездно - никакого материального поощрения власти за такие действия не предусматривают.

В публикации также приводятся рассказы членов нескольких французских семей, приютивших в своих домах украинских беженцев. В частности, они признаются, что устали - им приходится меньше спать и отказываться от "какой-либо общественной и семейной жизни". Местная жительница, помогающая украинке с тремя детьми, отметила, что рассчитывала на поддержу со стороны властей или скорое разрешение кризиса. Пока же, сообщила женщина, у нее практически "нет интимной обстановки, семейной жизни".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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