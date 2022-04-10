Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ООН: В соседние с Украиной страны прибыли свыше 4,5 млн беженцев

10.4.2022 18:10

Фото: livejournal.com



За период с 24 февраля, когда российские власти начали проводить спецоперацию на территории Украины, страну покинули порядка 4,5 млн жителей.



Такие выводы представило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



Как указано на официальном портале управления ООН, в общей сложности Украину за период с 24 февраля по 9 апреля покинули более 4,5 млн человек. За минувшие сутки за пределы страны выехали еще почти 62,3 тыс. жителей.



Отмечается, что в указанный промежуток времени в Польшу прибыли 2 593 902 беженца, в Румынию - 686 232, Венгрия приняла на своей территории более 419 тыс. вынужденных переселенцев, и еще порядка 411 тыс. украинцев находятся в Молдавии.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:29 Путин снял с должности замглавы МЧС России Ничипорчука

Путин снял с должности замглавы МЧС России Ничипорчука 05:15 Греки извинились за действия своего правительства

Греки извинились за действия своего правительства 10.4.2022 19:09 В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности

В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности 10.4.2022 16:14 Путин и Лукашенко 11 апреля посетят космодром Восточный

Путин и Лукашенко 11 апреля посетят космодром Восточный 10.4.2022 15:42 В Анкаре исключили пропуск военных кораблей в Черное море