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ООН: В соседние с Украиной страны прибыли свыше 4,5 млн беженцев
10.4.2022 18:10
Фото: livejournal.com
За период с 24 февраля, когда российские власти начали проводить спецоперацию на территории Украины, страну покинули порядка 4,5 млн жителей.
Такие выводы представило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Как указано на официальном портале управления ООН, в общей сложности Украину за период с 24 февраля по 9 апреля покинули более 4,5 млн человек. За минувшие сутки за пределы страны выехали еще почти 62,3 тыс. жителей.
Отмечается, что в указанный промежуток времени в Польшу прибыли 2 593 902 беженца, в Румынию - 686 232, Венгрия приняла на своей территории более 419 тыс. вынужденных переселенцев, и еще порядка 411 тыс. украинцев находятся в Молдавии.
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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