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Саммит НАТО в Испании пройдет 28–30 июня
30.4.2022 19:32
Фото: fraza.ua
Очередной саммит Североатлантического альянса состоится в Мадриде, он будет проходить с 28 по 30 июня, указан в сообщении на официальном сайте организации.
Встречи будут проводиться под председательством генсека НАТО.
В прошлом году саммит Североатлантического альянса начался 14 июня в Брюсселе и включал в себя только одну рабочую сессию, продолжительность которой составила 2,5 часа. Настолько коротких саммитов не было в течение около двадцати лет.
В обычных условиях подобные саммиты длятся два дня. Каждый из них при этом разделяется на три-четыре рабочие сессии. В прошлом году каждый участник располагал менее чем пятью минутами на свое выступление.
В Вашингтоне ранее выразили намерение поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, власти Соединенных Штатов рассчитывают, что соответствующие заявки могут быть оформлены еще до саммита альянса в Мадриде.
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