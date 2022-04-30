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Novatek Green Energy: в Польше из-за санкций могут взорваться 500 вагонов сжиженного газа
30.4.2022 19:30
Фото: vagon.by
Польская дочка компании "Новатэк" - Novatek Green Energy - предупреждает высоком риске лишения ее доступа к газовой инфраструктуре вследствие санкций, которые были объявлены официальной Варшавой.
Ситуация осложняется тем, что возникает угроза взрыва порядка 500 вагонов со сжиженным газом.
Как указано в сообщении на официальном сайте Novatek Green Energy, из-за санкций, которые введены польскими властями против дочернего предприятия "Новатэка", подвергаются риску взрыва порядка 500 железнодорожных вагонов со сжиженным углеводородным газом. Они прибыли на территорию Польши законно, однако риск возник, потому что компания не имеет возможности контролировать груз и дальнейшую транспортировку, а также разгрузку.
Учитывая физико-химические свойства таких веществ, при длительной стоянке таких грузом на путях, когда растет температура, а значит, повышается давление, возникает риск самопроизвольного выброса газа в атмосферу. Кроме того, в случае воспламенения может возникнуть очень сильный и при этом трудноуправляемый пожар, подчеркивают представители компании.
Несколько дней назад в Варшаве объявили о введении собственных санкций, действие которых распространилось на пятьдесят российских организаций и физических лиц. Среди тех, кого затронули эти ограничения, оказались компании "Газпром", "Новатэк" и "Акрон".
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