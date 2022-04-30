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Близкие опознали датского наемника, погибшего в украинском Николаеве
30.4.2022 19:27
Фото: life.ru
Семья опознала 25-летнего датчанина, который еще в минувшем марте прибыл на территорию Украины в качестве наемника.
Информацию о его гибели подтвердили в Министерстве иностранных дел Дании.
Как заявили иностранные дипломаты, погибшего датчанина опознали родственники. В МИД Дании подчеркнули, что не намерены оглашать какие-либо подробности случившегося, потому что должны строго соблюдать конфиденциальность личной информации. В ведомстве лишь пояснили, что поддерживают связь с семьей молодого человека, который, предположительно, погиб на территории Украины, передает телевизионный канал TV2.
По данным СМИ, 25-летний гражданин Дании был убит в Николаеве, когда в качестве наемника воевал на украинской стороне. Отмечается, что расходы по транспортировке его останков на родину возьмут на себя датские власти.
Ранее сообщалось о гибели на территории Украины 22-летнего гражданина Соединенных Штатов. Вилли Джозеф Кансел был завербован одной из частных военных компаний (ЧВК), его убили в минувший понедельник, 25 апреля. Останки американца при этом найти пока не удалось. Как рассказала журналистам мать бывшего морпеха, в его подразделении, которое направили в прошлом месяце на помощь украинским войскам, были наемники из "самых разных" государств мира.
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