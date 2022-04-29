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DPA: Шольцу пришлось лететь через Северный полюс при возвращении из ЯпонииDPA: Шольцу пришлось лететь через Северный полюс при возвращении из Японии
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DPA: Шольцу пришлось лететь через Северный полюс при возвращении из Японии


29.4.2022 23:28
DPA: Шольцу пришлось лететь через Северный полюс при возвращении из ЯпонииФото: pronedra.ru

Правительственному лайнеру, на борту которого канцлер Германии Олаф Шольц возвращался из Японии, пришлось пролетать над Северным полюсом, огибая российское воздушное пространство, передает DPA.

В результате общая продолжительность этого полета составила около тринадцати с половиной часов.

Маршрут правительственного воздушного судна ФРГ пролегал через территорию американского штата Аляска, Северный Ледовитый океан и Финляндию. В общей сложности этот путь занял более тринадцати часов, в течение которых лайнер преодолел свыше 12,3 тыс. км.

Сегодня вечером самолет Шольца успешно совершил посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта. Как отмечает DPA, при перелете по прямому маршруту, проходящему через Китай, а затем в основном через территорию РФ, канцлеру для возвращения в Германию потребовалось бы примерно на полтора часа меньше.

Шольц отправился в Токио вечером минувшей среды, 27 апреля. Лайнер, на борту которого находился глава правительства ФРГ, также следовал за пределами российского воздушного пространства. Маршрут самолета пролегал над Австрией, Венгрией, Грузией, Румынией, Казахстаном, Китаем и рядом других государств. Время полета возросло примерно на два часа.

В рамках своего официального визита в Японию Олаф Шольц встретился с премьер-министром страны Фумио Кисидой и принял участие в экономической конференции, которая проходила в Токио.

По итогам переговоров с Кисидой представитель официального Берлина заявил, что его государство уже оказывало поддержку Киеву в военной сфере и намерено продолжать эти действия. Как подчеркнул Шольц ФРГ будет "следовать этому курсу", и уже есть соответствующий мандат от Бундестага. Политик подразумевал призыв парламента Германии к правительству о необходимости увеличить объем помощи Украине.

Автор: Злата Богатова

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