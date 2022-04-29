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В Киев вернулась британский посол Мелинда Симмонс
29.4.2022 22:01
Фото: smi2.net
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс возвратилась из Львова в Киев.
По словам дипломата, ей пришлось совершить долгую поездку, однако "она стоила того".
Представительница официального Лондона отметила, что "хорошо снова быть в Киеве". О возвращении в украинскую столицу Мелинда рассказала в своем твиттере (в России социальная сеть заблокирована).
В середине минувшего февраля стало известно о перемещении сотрудников британского посольства на Украине из Киева во Львов. После временного переезда они продолжили оказание некоторых консульских услуг. В этот период посольство Великобритании вело прием исключительно по предварительной записи.
Не так давно появились сведения о том, что в Киев могут вернуться дипломатические миссии Испании и Италии. Власти Франции уже приняли решение о возобновлении работы посольства в Киеве. Руководство Соединенных Штатов несколько дней назад сообщило, что американское посольство в Киеве может начать деятельность в прежнем режиме уже в ближайшие "пару недель".
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