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В Киев вернулась британский посол Мелинда Симмонс


29.4.2022 22:01
В Киев вернулась британский посол Мелинда СиммонсФото: smi2.net

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс возвратилась из Львова в Киев.

По словам дипломата, ей пришлось совершить долгую поездку, однако "она стоила того".

Представительница официального Лондона отметила, что "хорошо снова быть в Киеве". О возвращении в украинскую столицу Мелинда рассказала в своем твиттере (в России социальная сеть заблокирована).

В середине минувшего февраля стало известно о перемещении сотрудников британского посольства на Украине из Киева во Львов. После временного переезда они продолжили оказание некоторых консульских услуг. В этот период посольство Великобритании вело прием исключительно по предварительной записи.

Не так давно появились сведения о том, что в Киев могут вернуться дипломатические миссии Испании и Италии. Власти Франции уже приняли решение о возобновлении работы посольства в Киеве. Руководство Соединенных Штатов несколько дней назад сообщило, что американское посольство в Киеве может начать деятельность в прежнем режиме уже в ближайшие "пару недель".

Автор: Злата Богатова

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