Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд принял решение о досрочном освобождении Улюкаева

05:05

Фото: vk.com



Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который ранее был осужден за получение взятки.



Решение принято в минувшую среду, 27 апреля, передает "Интерфакс".



Суд огласил вердикт по вопросу досрочного освобождения Алексея Улюкаева еще 27 апреля, однако бывший министр будет оставаться в колонии до того, как это решение вступит в силу, уточняет агентство со ссылкой на информированный источник. Прокуратура и администрация колонии в ходе рассмотрения не выступали против УДО экс-министра, отметил собеседник агентства. Они во время судебного заседания указывали на "хорошее поведение" Улюкаева.



В случае, если решение суда не обжалуют, с учетом предстоящих в мае праздничных дней бывший глава Минэкономразвития может выйти на свободу примерно в середине следующего месяца.



Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года, днем позже суд поместил его под домашний арест. Речь тогда шла о первом в современной РФ задержании федерального министра. Вскоре после начала расследования президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Алексея Улюкаева с поста в связи с утратой доверия.



Столичный Замоскворецкий суд вынес приговор Улюкаеву 15 декабря 2017 года. Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева признали виновным в вымогательстве крупной взятки. Согласно материалам уголовного дела, сумма в два миллиона долларов должна была стать вознаграждением за подтверждение покупки "Роснефтью" акций "Башнефти". Денежные средства "были обнаружены у Улюкаева, когда он пытался выехать с территории нефтяной компании". Позже в суде была представлена объемная коробка, набитая купюрами.



Улюкаева осудили на восемь лет колонии строгого режима. Наказание также предусматривало выплату штрафа в размере свыше 130 млн руб. Кроме того, ему на тот же период запретили занимать посты в органах власти и государственных корпорациях. Отбывать наказание бывшего чиновника направили в ИК No 1 под Тверью.



В ходе расследования и судебного процесса Алексей Улюкаев вину в содеянном так и не признал и настаивал, что был задержан в результате провокации, организованной после ложного доноса главы "Роснефти". Однако суд по его делу исключил в действиях Игоря Сечина такого рода факт.



Автор: Злата Богатова

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