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Австрия отказалась от российской нефти


21.4.2022 19:15
Австрия отказалась от российской нефтиФото: kazlenta.kz

После начала военной спецоперации РФ на территории Украины Австрия полностью отказалась от закупок нефти в РФ, сообщает Kurier.

Информация поступила от представителя OMV Group, уточняет газета.

Отмечается, что в Австрии и ранее были довольно низкими объемы закупки российской нефти. По словам представителя австрийской компании, на текущий момент нефть из РФ удалось полностью заменить поставками других участников этой отрасли рынка.

Как свидетельствуют данные Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, за 2021 год лишь 7,8% (596 тыс. тонн) австрийского импорта нефти приходилось на российское сырье.

В сообщении указано, что довольно "много лет" важнейшим поставщиком нефти в Австрию считается Казахстан. На долю этого государства, по официальным сведениям, приходится почти 39% всего объема импорта. Затем идут Ливия (22,1%) и Ирак (20,7%).

Напомним, несколько дней назад французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж будет продвигать санкции против российского газа. Глава государства заявил, что его страна не нуждается в газе из РФ, в эфире телевизионного канала "Франс 5". Макрон также выразил намерение обсуждать антироссийские санкции с его европейскими коллегами и главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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