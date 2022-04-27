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Власти Швейцарии запретили импорт угля из России
27.4.2022 21:04
Фото: vk.com
В рамках нового пакета санкционных ограничений Швейцария, несмотря на нейтральный статус этого государства, объявила о запрете на импорт бурого и каменного угля из РФ.
Меры касаются и ряда других российских товаров, включая цемент, древесину, морепродукты и икру, указано на официальном портале правительства страны - Федерального совета.
Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к новым санкциям против РФ и Белоруссии, передает РБК. Речь идет о запрете на импорт российского угля - бурого и каменного, а также черной икры, которые названы "важным источником доходов" для РФ. Объявлено также о запрете на экспорт в Россию товаров, потенциально способных усиливать индустриальный потенциал РФ, к ним отнесены промышленные роботы и ряд наименований химической продукции.
Как информирует Федеральный совет, расширяется запрет на экспорт банкнот в Белоруссию. Со среды, 27 апреля, он будет распространяться не только на франки и евро, но и все другие официальные валюты ЕС.
Швейцария присоединилась к большинству антироссийских санкций, которые ранее были объявлены Евросоюзом. Исключение власти страны сделали лишь в отношении запрета о заключении госконтрактов с гражданами РФ или компаниями, учрежденными в нашей стране.
Ранее стало известно о намерениях Shell продать долю в проекте "Сахалин-2", который осуществляется совместно с "Газпром". По данным Financial Times со ссылкой на собственные источники, скорее всего это будет "кошмарная" сделка с крайне невыгодными для британо-нидерландской нефтегазовой компании условиями. Отмечалось, что британо-нидерландская компания сейчас ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec, собираясь продать собственную долю в проекте, размер которой составляет 27,5%. По данным Bloomberg, указанные организации ранее выражали интерес к такому предложению со стороны Shell.
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