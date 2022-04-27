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Женская сеть myJulia.ru
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Жительницу Крыма подозревают в убийстве младенца
27.4.2022 16:20
Фото: vk.com
Следственные органы установили личность матери младенца, найденного мертвым в выгребной яме на территории населенного пункта Столбовое в Сакском районе Крыма.
35-летняя местная жительница уже дает признательные показания, рассказывая, как совершила убийство ребенка сразу после его появления на свет.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что ребенок появился на свет в первых числах минувшего марта, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По словам матери погибшего младенца, сразу после рождения она решила выбросить его в выгребную яму и сделала это в туалете общественного пользования.
Как указано в сообщении ведомства, подозреваемая воспитывает двух детей, официального трудоустройства не имеет. Известно также, что на учете в органах системы профилактики в прошлом она не состояла. Забеременев, она не обращалась в соответствующее медицинское учреждение. После гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Женщина уже начала давать признательные показания.
Ранее сообщалось о трагедии в Сочи, где после нападения собак погибла юная участница шахматного турнира. Девочка 2009 г.р. приехала на соревнования с мамой из города Энгельса в Саратовской области. Школьница получила смертельные ранения, гуляя на территории развлекательного парка "Аквалоо". По версии следствия, ребенок оказался на участке в районе улицы Лучезарной поселка Лоо Лазаревского района Сочи, где 50-летний местный житель содержал там нескольких крупных псов.
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