Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия высылает трех норвежских дипломатов

27.4.2022 15:43

Фото: press-az.com



Персонами нон грата объявлены трое норвежских дипломатов, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление отечественного внешнеполитического ведомства.



В МИД РФ пояснили, что 27 апреля вызвали норвежского посла Руне Ресаланда для вручения соответствующей ноты.



Иностранному дипломату объявили протест из-за необоснованного решения о выдворении представителей посольства РФ в Норвегии. Кроме того, Руне Ресаланду указали на взаимодействие Осло и Киева в целях оказания военной помощи Украине. По мнению МИД РФ, руководство Норвегии покрывает преступления, к которым причастны украинские националисты.



Норвежскому послу вручили ноту об объявлении персонами нон грата трех его коллег на основе принципа взаимности.



Ранее в Осло объявила о выдворении за пределы Норвегии трех российских дипломатов. По словам главы МИД страны Анникен Хюитфельдт, действия представителей РФ не совместимы с их дипломатическим статусом.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



С того времени власти стран Запада уже выслали порядка 400 представителей дипмиссий РФ.



Напомним, на прошлой неделе посол РФ Анатолий Антонов сообщил, что деятельность российской дипмиссии в столице Соединенных Штатов оказалась блокирована из-за действий американских властей. По его словам, в адрес наших дипломатов сейчас поступают различного рода угрозы - как письменные, так и по телефону. Посол пояснил, что события, происходящие в Вашингтоне, вполне объяснимы с учетом масштабов русофобии, которая сейчас разворачивается на территории США.



Автор: Злата Богатова

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