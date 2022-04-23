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Госструктуры США блокировали работу посольства России в Вашингтоне
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Госструктуры США блокировали работу посольства России в ВашингтонеГосструктуры США блокировали работу посольства России в Вашингтоне
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Госструктуры США блокировали работу посольства России в Вашингтоне


17:03
Госструктуры США блокировали работу посольства России в ВашингтонеФото: finglobal.ru

Деятельность посольства РФ в столице Соединенных Штатов оказалась блокирована из-за действий американских властей.

О ситуации в Вашингтоне сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

По словам российского посла в США Анатолия Антонова, в адрес наших дипломатов сейчас поступают различного рода угрозы - как письменные, так и по телефону. Посол пояснил, что события, происходящие в Вашингтоне, вполне объяснимы с учетом масштабов русофобии, которая сейчас разворачивается на территории Соединенных Штатов.

В эфире ТК "Россия 1" глава отечественного представительства также отметил, что из-за действий Bank of America оказались блокированы счета генконсульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке. Кроме того, в течение некоторого времени даже возникали сложности с выездом из российского посольства.

Ранее Антонов сообщил о том, как от общения с ним начали отказываться американские конгрессмены и высокопоставленные чиновники. В интервью Politico дипломат отмечал, что российское представительство сохраняет "технические контакты" с администрацией главы Соединенных Штатов Джо Байдена. По словам Антонова, взаимодействие продолжается, однако на более низком, чем раньше, уровне.

Автор: Злата Богатова

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