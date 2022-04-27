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Власти США объявили награду в $10 млн за сведения о «хакерах из России»
27.4.2022 06:12
Фото: metr12.ru
Госдепартамент объявил о солидном вознаграждении за сведения о гражданах РФ, которые, по мнению Вашингтона, могут оказаться причастными к хакерской атаке на американские институты летом 2017 года.
Ведомство готово выплатить 10 млн долларов, передает ТАСС.
Американские власти объявили о награде в размере до 10 млн долларов за сведения о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки. В Вашингтоне полагают, что эти люди могут быть причастны к кибератаке, которая была осуществлена с использованием вируса NotPetya в 2017 году.
Как следует из пресс-релиза Госдепа, распространенного накануне, 26 апреля, солидная сумма предлагается в рамках программ ведомства Госдепартамента Rewards for Justice [RFJ, "Вознаграждение за помощь правосудию"]. На эту награду могут рассчитывать те, кто предоставит американским властям сведения, которые помогут идентифицировать либо установить местонахождение любого из лиц, действовавших по приказу или под контролем зарубежных властей и участвовавших в кибератаках на критически важную инфраструктуру США.
Отмечается, что RFJ заинтересовано в информации о шести офицерах Главного разведуправления (ГРУ, сейчас - Главное управление Генштаба ВС РФ), в частности, в сведениях, которые касаются их роли в преступном сговоре в связи с вредоносными действиями в киберпространстве. Ранее в США уже были предъявлены обвинения тем, кого в Вашингтоне считают участниками "несанкционированного доступа к компьютерам жертв" с использованием вредоносной программы NotPetya.
Напомним, на прошлой неделе посол РФ Анатолий Антонов сообщил, что деятельность российской дипмиссии в столице Соединенных Штатов оказалась блокирована из-за действий американских властей. По его словам, в адрес наших дипломатов сейчас поступают различного рода угрозы - как письменные, так и по телефону. Посол пояснил, что события, происходящие в Вашингтоне, вполне объяснимы с учетом масштабов русофобии, которая сейчас разворачивается на территории США.
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