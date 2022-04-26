|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Режиссер переименовал фильм, открывающий Каннский фестиваль
26.4.2022 19:13
Фото: кадр видео с youtube.com
Кинорежиссер Мишель Хазанавичус объявил о решении изменить название своего фильма "Z", который был выбран для открытия 75-го Каннского кинофестиваля.
Зомби-комедия будет называться Coupé ("Режь"), передает Variety.
Кинематографист принял решение после обращения украинских коллег, указавших на использование буквы Z на пророссийских демонстрациях по всей Европе в качестве символа военной спецоперации, которую проводят власти РФ.
По словам Мишеля Хазанавичуса, своим "скромным жестом" он продемонстрировал поддержку украинскому народу. Режиссер пояснил, что несколько месяцев назад, когда он завершил работу над картиной, прежнее название могло казаться забавным. Однако все существенно изменилось, и создателю фильма "невыносимо это осознавать". Комедия должна "приносить радость", подчеркнул кинематографист.
Мировая премьера Coupé запланирована на 17 мая. Российские зрители смогут увидеть фильм, получивший в отечественном прокате название "Окончательный монтаж", с 19 мая. Картина представляет собой французский ремейк известной японской ленты "Зомби одним планом".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|