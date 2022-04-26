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Режиссер переименовал фильм, открывающий Каннский фестиваль


26.4.2022 19:13
Режиссер переименовал фильм, открывающий Каннский фестивальФото: кадр видео с youtube.com

Кинорежиссер Мишель Хазанавичус объявил о решении изменить название своего фильма "Z", который был выбран для открытия 75-го Каннского кинофестиваля.

Зомби-комедия будет называться Coupé ("Режь"), передает Variety.

Кинематографист принял решение после обращения украинских коллег, указавших на использование буквы Z на пророссийских демонстрациях по всей Европе в качестве символа военной спецоперации, которую проводят власти РФ.

По словам Мишеля Хазанавичуса, своим "скромным жестом" он продемонстрировал поддержку украинскому народу. Режиссер пояснил, что несколько месяцев назад, когда он завершил работу над картиной, прежнее название могло казаться забавным. Однако все существенно изменилось, и создателю фильма "невыносимо это осознавать". Комедия должна "приносить радость", подчеркнул кинематографист.

Мировая премьера Coupé запланирована на 17 мая. Российские зрители смогут увидеть фильм, получивший в отечественном прокате название "Окончательный монтаж", с 19 мая. Картина представляет собой французский ремейк известной японской ленты "Зомби одним планом".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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